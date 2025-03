La Guida: Meloni, Trump e l'atlantismo a una sponda

Il fatto è che per essere amici alleati, bisogna volerlo in due oppure il gioco è diverso. Avvicinamento, seduzione, tipo no guarda ci siamo spiegati male, io sono dalla tua parte, ci sarò sempre, ti puoi fidare. Adesso sostenere che l'America di Trump è amica, alleata dell'Europa oggi è un bell'azzardo. Con le parole e con i fatti, nulla è arrivato dalla Casa Bianca che faccia pensare che l'atlantismo, l'occidente, il mondo libero abbia ancora due sponde. Anzi, parole e fatti suggeriscono il contrario. Sembra un ex amore, qualcuno che lascia l'America e qualcuno che è lasciato, l'Europa. Anzi no, non sembra nemmeno un ex amore, sembra un matrimonio di convenienza finito perché uno dei due pensa che non c'è più convenienza, e lascia senza nemmeno sforzarsi di essere gentile. La Presidente del Consiglio, nella prima intervista rilasciata a un giornale straniero, il Financial Times, dice che Trump, è il primo alleato dell'Italia. Se si sta al quadro attuale dell'affermazione è quantomeno problematica. L'Italia è dentro l'Europa e quello che vale per i rapporti tra l'Europa e Trump non si vede perché non debba valere per l'Italia. Per quale motivo, se il matrimonio di cui sopra sta saltando per mancanza di interesse, questo interesse dovrebbe esserci nei nostri confronti. Diciamo che speriamo in un matrimonio per amore, cioè per affinità politica, e poi speriamo di portarci in casa, magari pure i partner europei. È una prospettiva sensata di politica estera. Possiamo contare sulla vicinanza politica per avere successo? Beh La stessa Meloni nell'intervista dice che molti leader europei reagiscono a Trump per motivi politici ed è sbagliato, e simmetricamente fidarsi troppo della presunta vicinanza politica comporta rischi. Ancora è molto significativo che la premier sottolinei come sia difficile competere con qualcuno che può firmare 100 decreti esecutivi al giorno. Noi non possiamo farlo, ma è la zavorra della nostra democrazia, sbarazzarcene non è proprio indolore. Per ultimo, la forza di rassicurazione in Ucraina, dobbiamo stare attenti, dice Meloni, la Russia può viverla come una minaccia, ha senso, come ha senso rilevare però che l'argomento non sembra così attuale. La pace, anzi le paci di Trump, se consideriamo pure Gaza, oltre l'Ucraina, sembrano molto molto lontane e speriamo che non siano un gioco. .