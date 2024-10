La scuola si propone di essere un polo formativo, evidentemente, ma anche un momento aggregante per creare una comunità di esperti e di studiosi sotto il profilo delle discipline ambientali a 360°. L'idea, appunto, è quella di non limitarsi ad essere un polo formativo ma di creare una comunità che possa, nel tempo, in qualche modo, sviluppare e anche trasmettere i valori della tutela ambientale.