Lotta al Covid, Draghi: problemi dipendono da non vaccinati

É un lockdown dei non vaccinati di fatto quello deciso dal Governo con l'ultimo decreto. D'altra parte, la situazione dell'Italia è questa: il 10 gennaio la gran parte delle regioni è passata in zona gialla e il Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa ha parlato molto chiaramente sentite: "Non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione: che gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati". E allora le restrizioni che valgono in zona gialla e in zona arancione solo per i non vaccinati. E allora vediamo qual è la situazione nel nostro paese, soprattutto rispetto all'utilizzo del Super Green Pass. Che cosa è possibile fare che cosa non è possibile fare in assenza di Super Green Pass. Di fatto, la certificazione verde che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione è indispensabile ad oggi per andare in alberghi, cinema, teatri, stadi, piste da sci, sale da gioco e bingo. Ma ancora, è indispensabile per poter mangiare al ristorante o al bar sia all'aperto che al chiuso, per andare sui trasporti pubblici, in palestra e piscine mentre, per il momento, sui luoghi di lavoro è consentito esibire il Green Pass base: quello sostanzialmente che si ottiene con un tampone. E allora chi non si è finora vaccinato, cosa può fare? Di fatto può accedere ai servizi di prima necessità ovvero, andare nei supermercati, in farmacia, nei luoghi di culto e può usufruire del trasporto scolastico. Ma le cose cambieranno nel corso dei prossimi giorni ulteriormente perché, dal 20 gennaio, il Green Pass base sarà obbligatorio anche per accedere ai servizi alla persona, quindi, parrucchieri ed estetisti. Poi ancora, dal primo febbraio sarà indispensabile per accedere a banche, negozi, centri commerciali, uffici pubblici, poste; anche per accedere agli uffici dell'Inps. E poi dal 15 di febbraio, sarà obbligatorio per tutti i lavoratori over 50 il Green Pass, il Super Green Pass sarà appunto obbligatorio per tutti i lavoratori over 50 e dal 15 febbraio scatteranno anche eventuali sanzioni: previste multe tra i 600 e i €1500 per coloro che dovessero essere trovati sul posto di lavoro senza il Super Green Pass.