M5S, Conte: Non vedo scissioni all'orizzonte

Dopo essere stato rottamato con un click, Beppe Grillo prepara la controffensiva. La prima mossa del garante spodestato dal voto online è quella di chiedere la ripetizione della consultazione a cui i vertici del movimento, riconfigurato a Palazzo dei Congressi, non si sono opposti. Ma sulla votazione bis che si farà tra pochi giorni, fa sapere Giuseppe Conte, incombe la tagliola del quorum. Se i votanti non saranno il 50% più uno degli aventi diritto, il cambiamento dello statuto non scatterà e l'ala grillina potrebbe cercare di favorire l'astensione. In caso di nuova sconfitta Grillo potrebbe usare il simbolo pentastellato e presentarlo alle prossime elezioni. Per preparare il terreno è atteso a Roma, per una rimpatriata con chi gli è rimasto fedele e considera la creatura, battezzata dall'assemblea costituente, una bad company. In un'intervista al Fatto Quotidiano Conte accusa il fondatore di comportarsi come un feudatario. La nostra comunità, dice, ha dimostrato di avere grande voglia di partecipare e di decidere, non vedo scissioni all'orizzonte. Saprà tornare ad esprimersi, rispondendo a maggioranza a chi si appiglia a dei cavilli giuridici. Ci si aggrappa a una norma feudale, afferma, pur di non accettare la volontà dell'assemblea. Così lui rinnega la sua stessa storia e quella del movimento che ha fatto della partecipazione democratica un suo valore fondante. Ma sull'uso del simbolo il leader taglia corto, non appartiene né a me né a Grillo. Per Conte il fondatore sta ribaltando Il tavolo. È di fatto un tentativo di sabotaggio del processo costituente. L'ennesima entrata a gamba tesa da parte sua. La diarchia Grillo-Conte ai vertici del movimento è soltanto un ricordo. Ora la coabitazione è impossibile.