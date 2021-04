Ci sono rimasta particolarmente male quando Matteo Salvini ha ribadito il fatto di dire "e adesso la mia battaglia sarà contro il coprifuoco". Lo spiegava bene Mariastella Gelmini questa mattina, in un'intervista quindi, come vede, io non guardo le forze politiche ma guardo chi sta lavorando per il bene del Governo, dicendo che queste riaperture non significano un liberi tutti. Quindi significa che le scelte che sono state fatte finora, sono scelte fatte con cognizione di causa.