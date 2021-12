Matrimoni minorili, 650 mln donne lo hanno subito nel mondo

Non è un fenomeno solo al femminile ma di sicuro sulle bambine assume proporzioni più drammatiche. Per ogni bambino sposato prematuramente sono infatti 5 le bambine che subiscono la stessa sorte e che in termini assoluti corrispondono a 650 milioni di donne e ragazze che nel mondo hanno vissuto il fenomeno del matrimonio minorile. Un fenomeno che appare inarrestabile, considerando i 12 milioni di ragazzine che si aggiungono annualmente alle statistiche, soprattutto un fenomeno che ci riguarda da vicino. Secondo gli studi esposti al Senato dalle organizzazioni umanitarie non c'è pace senza giustizia e The Circle Italia Onlus nel nostro paese, tra la metà del 2019 e quella del 2021, sono stati registrati 24 matrimoni forzati. Un terzo di questi erano minorili, l'85% erano donne il 9% erano bambine sotto i 14 anni. Per il 59% stranieri per il 41% italiane. A livello penale il reato di matrimonio forzato è previsto in Italia solo dal 2019 ed è stato però configurato come un reato contro la famiglia e non contro la persona, considerando la minore età solo un aggravante. Per questo le associazioni chiedono una revisione del quadro legale oltre alla formazione necessaria per intercettare la pratica già nelle scuole. "Un passaggio altrettanto importante è il potenziamento del numero 15.22, per attivare quel numero di riferimento anche rispetto questo tipo di fenomeno.".