Regionali, Manfredi: astensionismo? Coinvolgere i cittadini

La buona politica e il collegamento con quelli che sono i bisogni dei cittadini, dare delle risposte concrete. È il modo migliore per riavvicinare i cittadini al voto e fare in modo che ci sia un rapporto migliore tra comunità e istituzioni politiche. Sicuramente noi dobbiamo coinvolgere di più i cittadini, li dobbiamo coinvolgere più nelle nostre azioni politiche, nelle nostre azioni amministrative. Dobbiamo fare in modo che loro si sentano protagonisti e pensino che il loro voto serva a decidere. Questo è fondamentale e bisogna farlo nei piccoli comuni come nelle grandi città.