Meloni: Conte verifichi se ha fiducia altrimenti al voto

Ritenere che il circo al quale stiamo assistendo sia una circo che gli italiani non si possono permettere, ragione per la quale noi riteniamo che non si possa e non si debba perdere altro tempo In una nazione normale il Presidente del Consiglio si dimetterebbe stasera stessa, poiché non siamo in una nazione normale chiediamo a Conte di venire domani in aula a verificare se ha una maggioranza, perché non staremo qui, riteniamo non si può stare qui a continuare a perdere tempo. In questo senso ci appelliamo al Presidente della Repubblica, Mattarella, perché si possa chiudere questa querelle il prima possibile. Sapete come la pensa Fratelli d'Italia, se non c'è più un governo, per noi si deve andare a votare.