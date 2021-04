Meloni: dopo un anno strategia governo non cambia

La realtà, è che a più di un anno dalla pandemia, noi siamo al punto di partenza e la strategia adottata dal Governo è sempre la stessa. Si continua con le chiusure generalizzate delle attività produttive, andiamo avanti con i lockdown e la limitazione delle libertà personali, non si interviene invece, sui reali focolai di contagio, come il trasporto pubblico, non si investe abbastanza sulle cure domiciliari e sulle terapie precoci, che abbiamo posto più volte, che sono la chiave di volta per abbattere la pressione, sulle nostre strutture sanitarie, sui vaccini stiamo subendo le conseguenze del più grande fallimento dell'Unione Europea.