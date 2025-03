Meloni: "Io sto con l'Italia, difendo unità dell'Occidente"

Ho detto una cosa molto diversa. Ho detto: intanto che io sto sempre con l'Italia, e ho detto che l'Italia sta in Europa, ma che il ruolo dell'Italia, a mio avviso, deve essere anche quello di lavorare per rafforzare, o difendere l'unità dell'Occidente. Perché l'unità dell'Occidente è per noi un bene molto prezioso per essere archiviato con leggerezza. E voglio ringraziare la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che oggi fa una intervista sul Corriere della Sera per ribadire esattamente questa posizione. Penso che sia nella mia responsabilità e penso che sia nella responsabilità dell'Italia fare quello che può, che posso per difendere questa unità, per ricostruirla, se necessario. Perché credo che sia la cosa giusta da fare. .