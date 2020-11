Meloni: legge bilancio mai arrivata in Parlamento

La legge di bilancio in teoria è stata licenziata dal governo più di 20 giorni fa e non è mai arrivata in parlamento. Noi non l'abbiamo ancora vista. Voi sapete che la legge di bilancio ha dei tempi necessari e facendo a spanne un rapido calcolo, già oggi, per consentire che la legge di bilancio venga licenziata in tempo, la possibilità di lavorare sugli emendamenti, portare gli emendamenti in aula, di procedere senza un voto di fiducia, di arrivare eventualmente ad una terza lettura che significa consentire a entrambi i rami del parlamento di lavorare nel merito, è molto difficile possa accadere. Quindi ancora prima che la legge di bilancio arrivi in parlamento, il dibattito è già strozzato. Ma proviamo a parlare di cose concrete, invece di parlare di cabine di regia.