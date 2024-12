Meloni: stipendi ministri? Da M5S 300mila anno a Grillo

"Volete aumentare di settemila Euro lo stipendio dei ministri. No l'emendamento che è stato proposto da alcuni parlamentari voleva equiparare, come ho già detto, il trattamento del ministro parlamentare al trattamento del ministro non parlamentare; sono due persone che fanno esattamente lo stesso lavoro. Eviterei di farmi su questo dare lezioni particolarmente dai colleghi del Movimento 5 Stelle detto da quelli che hanno speso soldi degli italiani per dare 300mila Euro l'anno a Beppe Grillo, se consentite anche no anche no.".