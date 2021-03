Con attenzione, con prudenza, salvaguardando ovviamente un sacrosanto diritto alla salute, io credo che si debba iniziare ad assaporare quello che il Presidente del Consiglio ha definito il gusto del futuro, quindi giusta attenzione, Salvini dice oggi è il 28 di marzo, il nuovo decreto entrerà probabilmente in vigore il 7 di aprile, in questi 10 giorni monitoriamo i dati e vediamo se i dati consentono una lieve apertura che possa essere territoriale, che possa essere riferita alle singole città, in modo tale che il Paese possa partire.