Musumeci: in Sicilia obbligo mascherina all'aperto

Mezz'ora fa, quindi è la prima volta che lo dico, ho firmato una ordinanza con la quale in 5 articoli abbiamo adottato ulteriori misure restrittive per gli arrivi, per chi negli aeroporti siciliani arriva dall'Egitto, dalla Turchia, da Israele, oltre che naturalmente, dal Sudafrica. E poi l'obbligo della mascherina per chi ha già compiuto 12 anni nei luoghi all'aperto e inoltre abbiamo per I migranti previsto, dopo la quarantena, l'ultima verifica che non sarà più con il tampone rapido ma con il tampone molecolare.