Nomine Ue, Zingaretti: su Ecr bisogna capire le strategie

Quello che abbiamo sempre sottolineato, e questo mi permetto di dire riguarda noi, ma riguarda anche il Partito Popolare Europeo, è capire quale sarà la scelta, le strategie, l'indirizzo che questo gruppo avrà nelle prossime settimane. Se di ripensamento, contro quella contrarietà all'Europa, oppure utilizzando quella funzione per contiunuare su una linea che io non condivido, ma mi permetto di dire, penso non condividano neanche le forze che si ispirano al popolarismo europeo, che l'Europa l'ha costruita.