"Mi pare che ci siano interessi concreti una certa reticenza a rendere conto di quello di cui si sta discutendo di quella interlocuzione se c'è semplicemente un'interlocuzione non vediamo ragioni per cui la Presidente del Consiglio non voglia venire a rendere edotto il Parlamento e il Paese di una trattativa così importante. Stiamo parlando di dati sensibili che hanno a che fare con la sicurezza del Paese. Noi crediamo che questa valutazione dovrebbe essere fatta con molta cautela".