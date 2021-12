Quirinale online, al via la visita virtuale del Palazzo

Il visitatore preso per mano e accompagnato, come se avesse una guida personalizzata, tra saloni e corridoi del Palazzo. È questo il senso di un progetto unico per dimensioni e per offerta artistica e culturale. Il Palazzo del Quirinale come non lo avete mai visto, è il titolo di un'opera che è un working in progress e guarda anche ai più giovani e che rientra nell'idea già avviata di apertura delle porte del Colle. Dalle esposizioni, come Il Quirinale Contemporaneo, ai programmi estivi per anziani e bambini, fino all'incontro a suo modo storico, dei giovani youtuber con il Presidente nel 2018, dal titolo: I giovani e la rete. Ora la visita virtuale aggiornata con le più avanzate tecnologie, sarà possibile grazie alla collaborazione tra la massima istituzione del Paese e Google Arts & Culture, su scala mondiale. Una mappatura modello Street View, lunga circa 100 km all'interno del Palazzo, per un progetto complesso. Basti pensare alle riprese, per ottenere un'alta definizione dell'immagine da 6 miliardi di pixel su un'opera di un metro quadro, sono serviti oltre 30 minuti. Nessuna musealizzazione, ma un'offerta di trasparenza, una visita civica nei luoghi della visita istituzionale. Questa la vera sfida, spiega Giovanni Grasso il Consigliere per la Comunicazione del Presidente, far convivere la presenza del patrimonio artistico, con la vita istituzionale del Palazzo.