Il Pnrr viene illustrato oggi a Bruxelles, insieme a quello della Spagna, in attesa del via libera definitivo del Cdm e dell’invio finale alla Commissione europea il 30 aprile. Il testo è stato approvato ieri dal Parlamento, e il premier Draghi ha ricordato l’importanza di rispettare la scadenza: “Se si arriva prima si avranno i fondi prima”. A Montecitorio approvato il testo sulle misure urgenti e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.