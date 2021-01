Renzi: "Dimissioni Bellanova, Bonetti e Scalfarotto"

La conferenza stampa di oggi per la quale ringrazio il Presidente della Camera, per aver messo a disposizione questa sala, è una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Iva Scalfarotto come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore coraggio, senso di responsabilità, è molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Viviamo una grande crisi in questo momento nel Paese che non è la crisi politica, anzitutto è la crisi pandemica, stiamo discutendo da settimane, da mesi dei pericoli legati alla pandemia, delle esigenze legate al vaccino. Anche oggi più di 500 morti, più di quindicimila persone contagiate. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità consiste innanzitutto nel cercare di risolvere i problemi, non nel nasconderli. Noi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando contro il virus da medici ed infermieri presso le sanità, le famiglie delle persone che vivono il momento difficile del contagio e dell'ospedalizzazione. Ma siamo allo stesso tempo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese.