"Da oggi io sono autorizzato a dire che la Meloni non smentisce l'utilizzo di intercettazioni preventive nei confronti di un giornalista che attacca il governo. È una cosa enorme, che lo capiate oppure no? È una cosa che ha a che fare con la dignità delle Istituzioni. E se non vi rendete conto che su questa cosa si gioca il futuro della libertà, allora sappiate che c'è qualcuno che lascia agli atti questa frase." .