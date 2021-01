Renzi: "No a ribaltoni con la destra da parte nostra"

Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale né sui nomi né sulle formule, se non un tema che mi sembra evidente. Noi non faremo mai, come ha scritto qualcuno in questa fase, i ribaltoni e non daremo mai vita a un Governo con quelle forze della destra antieuropeista sovranista che abbiamo combattuto e per le quali abbiamo fatto nascere questo Governo. Quindi a tutti quelli che in questi giorni hanno scritto "esiste l'ipotesi di un ribaltone" questa è l'unica pregiudiziale che noi mettiamo, non esiste alcuna ipotesi di un nostro governo che ribalti e chi si butti con un accordo sulla destra. Mai abbiamo fatto un Governo con Salvini per non avere uno sguardo populista sull'Italia e sull'Europa, non mi sembra certo questo il momento per iniziare.