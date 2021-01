Ruggeri (FI): Recovery Fund ultima spiaggia, governo debole

Il recovery fund può segnare o la ripresa dell'Italia o il fallimento definitivo di questa nazione. Ora io credo che per affrontare questo mare in tempesta, ripeto, reso tale anche da un comportamento ignobile del Governo in questo ultimo anno, serva non una maggioranza che usa Nencini come cavallo di Troia per poi disarticolare Italia Viva senza la quale ha ragione nobile obiettivamente la maggioranza non esiste. Serve una maggioranza diversa. Servono idee differenti. Una mentalità molto differente, serve togliersi Conte dalle scatole.