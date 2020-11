Salvini a Sky TG24: "La Lega non cambia gruppo a Strasburgo"

Noi ascoltiamo tutti, ci confrontiamo con tutti, ma a differenza di altri, non facciamo come Renzi, che salta di palo in frasca dalla mattina alla sera, o come i 5 Stelle, che erano partiti come i rivoluzionari per cambiare il mondo in Italia e in Europa e adesso votano con la Francia, la Germania in Europa e governano con Renzi in Italia. No, noi abbiamo voglia di cambiare l'Europa e su alcuni punti ci stanno ascoltando, ad esempio sul fatto che l'Italia non possa essere lasciata sola a risolvere i problemi del mondo da alcuni punti vista ci stanno ascoltando. Però vogliamo continuare a cambiarla in meglio. Quindi rimanete nel vostro gruppo parlamentare a Strasburgo? Assolutamente sì.