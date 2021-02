Salvini: "Se c’è disponibilità a confronto noi in governo"

Non posso dare un pre giudizio, se c'è disponibilità al confronto sull'Italia fondata sulla crescita, sul lavoro, sulla velocità, sui giovani, noi ci siamo. Se ci siamo, da primo partito in questo Paese, ci siamo in carne e ossa. Mi piacerebbe che ci fossero tutti, che in un momento come questo, dove c'è il presidente Mattarella che giustamente chiede di fare un passo in avanti si metta l'interesse del Paese davanti all'interesse dei partiti. Noi lo facciamo perché per la Lega sarebbe stato più comodo dire no a priori, invece, se ci sono le possibilità per contribuire alla rinascita di questo Paese noi siamo a disposizione.