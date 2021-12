Scuola, Floridia: c'è aumento Dad, ma sotto controllo

"Al 20 novembre, abbiamo il 2,6% delle classi del primo ciclo in Dad. E l'1,4% delle classi in Dad del secondo ciclo. Che cosa significa questo, certamente che le classi del primo ciclo sono maggiormente in Dad, perché non abbiamo una copertura vaccinale totale. Sappiamo che nel primo ciclo, abbiamo sia la scuola primaria, che la scuola secondaria di primo grado. E invece, sono meno in Dad le classi che a livello di vaccinazione, sono più coperte. C'è un aumento? Si! E' sotto controllo, comunque perché le percentuali che le ho dato sono abbastanza basse, come è evidente. Chiaramente non possiamo abbassare la guardia".