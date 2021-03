Serracchiani nuovo capogruppo Pd alla Camera

Debora Serracchiani la nuova capogruppo del PD alla camera, 66 voti pari al 73% delle preferenze contro il 24 ottenuti dalla sfidante Marianna Madia. Dopo settimane di polemiche e tensioni tra le due sfidanti nel cuore di dem. "Il Parlamento oggi è centrale nelle decisioni che dovremmo adottare per superare la crisi, sociale, sanitaria e economica e anche per aprire la strada alla ripresa, il gruppo del Partito Democratico alla Camera continuerà a lavorare in prima linea su questi temi e in queste battaglie, e io avrò l'onore di guidarlo e ringrazio per questo tutti i colleghi che mi hanno scelto come Presidente, ringrazio il Presidente Del Rio che in questi anni ci ha guidato con voce autorevole e saggiamente". Il PD ora con due nuovi volti alla guida delle proprie pattuglie alla Camera e al Senato, guarda avanti, avanti uguale confronto anche con l'opposizione ovvero Fratelli d'Italia. Un'ora di colloquio tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, piano vaccinale, i sostegni alle attività che rischiano di chiudere a causa dell'emergenza Covid, punti caldi in agenda. Incontro positivo ha poi commentato Meloni "ci auguriamo che Mario Draghi alla guida del Governo ed Enrico Letta alla guida del PD, vogliono essere più disponibili al dialogo con l'opposizione, di quanto non lo siano stati Conte e Zingaretti". Nello scacchiere politico l'Europa conta sempre di più anche per la Lega, giovedì mattina Matteo Salvini sarà a Budapest per un faccia a faccia con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban. Molti osservatori vedono in futuro un nuovo eurogruppo sovranista, la Lega per il momento, invece, parla solo di condivisione di valori ma sembra ormai tramontata l'ipotesi di un avvicinamento leghista al Partito Popolare Europeo. L'alleata Meloni davanti a questi passaggi ha deciso di convocare il Consiglio dei Conservatori e Riformisti Europei, il gruppo di Fratelli d'Italia a Strasburgo.