Tajani: Sassoli persona perbene che ci mancherà

L'ultimo lungo colloquio che abbiamo avuto proprio a Strasburgo, lui mi disse "io non mi ricandido a presidente del Parlamento Europeo perché non voglio fare, su un uomo delle istituzioni, non voglio spaccare il fronte europeista perché la mia candidatura alla fine se non c'è una condivisione unanime rischia di essere divisiva" e di questo bisogna dargliene atto insomma, fino alla fine ha difeso l'istituzione che ha guidato direi con grande serietà, con grande prestigio, con grande eleganza, con senso profondo delle istituzioni, una persona perbene che ci mancherà.