Tajani: vaccinare over 50 per arginare i contagi

Ma io credo che debba essere seguita la scelta fatta dal Governo italiano, che è una scelta di buon senso per impedire un nuovo lockdown e per ridurre il numero degli ospedalizzati. Vaccinare tutti coloro che hanno più di 50 anni, è una scelta che va nella direzione di contenere il contagio. Il vaccino e io sono in questo momento di fatto asintomatico a casa, se non mi fossi vaccinato tre volte, forse sarei ricoverato in un ospedale. Quindi credo che in Europa si debba seguire ciò che sta facendo l'Italia, perché è una scelta di buon senso e poi è opportuno coordinare sempre di più e sempre meglio, ma questo Forza Italia lo dice dal 18 di febbraio del 2020, quando ci fu, in realtà, l'ultimo dibattito in presenza sul Coronavirus al Parlamento Europeo. Quindi più coordinamento europeo, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista organizzativo, perché il virus non conosce frontiere. Più siamo coesi e meglio e naturalmente l'Europa dovrà anche investire nei Paesi più poveri, per far diffondere la vaccinazione molto più di quanto non lo sia oggi. In Africa siamo attorno al 6-7% di vaccinati, questo non va bene per quella gente, ma l'Europa deve investire anche economicamente di più.