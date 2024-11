Trump divide destra e sinistra italiane. Auguri da Mattarella e Meloni: nostri paesi uniti

Donald Trump divide al loro interno Destra e Sinistra italiana. Scossoni che non sfiorano naturalmente le istituzioni, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato i suoi auguri di buon lavoro al 47 esimo Presidente americano, ribadendo che: "I nostri Paesi sono uniti da inscindibili vincoli di amicizia e collaborazione cementati dalla condivisione dei valori democratici e dalla comune adesione a un ordine internazionale fondato sulle regole". Giorgia Meloni Presidente del Consiglio è pronta a candidarsi al ruolo di pontiera tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti made in Trump e via Social a nome suo e del Governo parla di Italia e Stati Uniti come "nazioni sorelle", legate da un'alleanza incrollabile un legame che dice: "Rafforzeremo ancora di più". E' Matteo Salvini a ricordare però che le sensibilità nel Centro-Destra sono diverse: "Lotta all'immigrazione clandestina, taglio delle tasse sconfitta dei processi politici dove i Magistrati provano a bloccare chi non la pensa come la Sinistra vuole e soprattutto ritorno alla pace, che sarà un gran bene per noi e per i nostri figli". Antonio Tajani Leader di Forza Italia, guarda al futuro così: "Credo che si potrà discutere di molte questioni, la questione della NATO certamente è fondamentale noi vogliamo un Europa più forte, all'interno della NATO, quindi le richieste che arrivano dagli Stati Uniti sono richieste anche ragionevoli, bisogna però comprendere quali sono i tempi necessari". Per le opposizioni molte ma non tutte, l'elezione di Trump rappresenta una brutta notizia per l'Europa e per l'Italia. Si pensa ai dazi doganali, alla questione della spesa per la NATO, al pericolo di una frantumazione dell'Europa così la Segretaria del PD Elly Schlein: "E' una brutta notizia per l'Europa ed è una brutta notizia per l'Italia, non solo perché anche in questi ultimi giorni ha dichiarato di nuovo la sua ostilità verso l'Unione Europea ma anche per quello che ne conseguirà in termini di politiche economiche. Chi oggi lo festeggia per ragioni di bandiera smetterà presto". "Trump metterà dazi contro l'Europa, sarà meno presente nella NATO, insomma per gli europei sarà un grande problema, per l'Italia anche. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna far nascere una Europa più forte è l'unica soluzione e bisogna farlo molto rapidamente". Chi invece non sembra stracciarsi le vesti per l'elezione di Trump è il Movimento Cinque Stelle, Conte parla della: "Necessità di lavorare insieme per fermare le guerre", mentre in Europa i 5 Stelle che sono nel gruppo Rosso-Verde de left, parlano di lezione per i finti progressisti e globalisti".