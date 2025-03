Se posso dare un consiglio a Giorgia Meloni, convocherei immediatamente a porte chiuse tutti i leader dei partiti italiani, tutti, attorno a un tavolo, perché qui non è in ballo la posizione della maggioranza o dell'opposizione, ma è in ballo la posizione dell'Italia. Attenzione. Perché io ho il timore... allora, la Presidente del Consiglio e tutti i leader politici in questo Paese hanno la necessità di assumere la responsabilità ed evitare che ci siano fughe speculative da parte di qualcuno. .