Usa2024, Salvini: con Trump lotta a immigrazione clandestina

Giornata storica e vittoria storica per gli Stati Uniti ma anche per noi e per tutto l'Occidente. Lotta all'immigrazione clandestina, taglio delle tasse, sconfitta dei processi politici dove i magistrati provano a bloccare chi non la pensa come la Sinistra vuole e, soprattutto, ritorno alla pace, che sarà un gran bene per noi e per i nostri figli. Quindi, buon lavoro Presidente Trump. Al centro i temi del lavoro e della sicurezza. E speriamo che anche qualcuno a Bruxelles si accorga che i temi del lavoro, della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina sono centrali, magari non per i vip ma sicuramente per i popoli.