Si intitola 100 DI QUESTI ANNI il film in sala fino al 19 marzo come evento speciale per festeggiare i cento anni dell’Istituto Luce. Un tesoro di immagini e memoria, a cui hanno avuto accesso alcuni registi per creare un film ad episodi. Tra gli artisti coinvolti CLAUDIA GERINI, MICHELA ANDREOZZI, ROCCO PAPALEO. .