“BLUES FOR PINO”: il nuovo album del chitarrista Osvaldo Di Dio è un omaggio alla musica di Pino Daniele, tra blues in chiave moderna e tradizione napoletana, con la collaborazione di Chris Kimse. Nel disco, gli storici musicisti del leggendario cantautore partenopeo tornano insieme dopo 40 anni, accompagnati da ospiti straordinari come Robben Ford, Peppe Barra, Raiz e Mario Insenga, per un viaggio unico tra radici e nuove sonorità .