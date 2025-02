Arriva in sala come evento speciale per tre giorni dal 24 febbraio l'atteso film d'animazione giapponese I COLORI DELL'ANIMA. La storia è quella di Totsuko, una studentessa delle superiori con la capacità di vedere i “colori” degli altri. Il suo amore anche per la musica la porterà a scoprire nuovi colori e nuove amicizie. .