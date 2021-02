Masterchef 10: piatti stellati e tanta emozione, ecco i finalisti

Mounir, Aquila, Irene, Antonio complimenti, siete alla grande sfida finale di MasterChef 10. Sono finalisti di MasterChef 10, un verdetto arrivato dopo lacrime, attimi di gioia e grandi sfide. La prima mistery box con tanto di lettera dalla famiglia. Bisogna cucinare per la mamma o il papà, facendosi trasportare dai ricordi. Il genitore è accanto alla postazione. Chi rende la migliore passa all'invention test. Diamo il benvenuto a Riccardo Canella, chef di ricerca e di sviluppo del ristorante Noma di Copenhagen. Avanguardie e futuro nel piatto, ci sono anche le formiche. Irene ti piace questa prova? Io sono in un brodo di giuggiole oggi. Ah sì, non l'abbiamo mai vista così. Ma è per RIccardo o per gli ingredienti? Tutti e due. Ancora una volta è Irene ad avere la meglio, mentre Federica, ha la peggio. Togliti il grembiule. In esterna si va al Mudec, la cucina di Bartolini nel museo 4 stelle Michelin. Una portata a testa dall'antipasto al dolce. Dovrebbe assaggiarlo adesso e capire se correggerlo di aromi, di Marsala, oppure no. Gli aspiranti chef si mettono alla prova. Tripletta per Irene che batte tutti. Gli altri vanno al pressure test a tre step. Allo scontro finale Azzurra è fuori. Azzurra ti devi togliere il grembiule.