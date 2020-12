Sanremo 2021, Amadeus svela i 26 big in gara al festival

I Maneskin, Francesco Renga, Gaia, Irama, ma anche Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Max Gazzè, Ghemon, Bugo (senza Morgan), Francesca Michielin e Fedez. Questi sono tra i 26 big protagonisti della prossima edizione di Sanremo, la numero 70 più 1. Nomi amati e ascoltati soprattutto dai ragazzi. Sei artisti in più rispetto ai consueti venti; molte presenze femminili (dieci per l'esattezza), tantissimi giovani e un po' di tradizione per un festival che, come ha sottolineato Amadeus, ancora una volta alla guida, dovrà dare un segnale di speranza in questo momento difficile. Dal 2 al 6 marzo confermato Fiorello, che sarà accanto al suo amico Ama sul palco, quello dell'Ariston. La manifestazione si svolgerà in sicurezza, secondo quanto previsto dalle norme - assicurano dalla RAI - e si lavora per portare il pubblico in teatro perché Sanremo è Sanremo.