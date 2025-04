A Ferrari, Renault e Lotus i Car Design Awards 2025

Ferrari 12 cilindri è l'auto di produzione con il migliore design del 2025. A Renault il premio per il miglior linguaggio di brand e a Lotus, quello per la migliore concept car, la Theory One. È quanto hanno deciso i giudici del Car Design Award, l'Oscar del design automobilistico mondiale, ideato nel 1984 su iniziativa della rivista, Auto and Design e assegnato durante la design del criminalese. Ancora un successo quindi per il centro stile di Maranello guidato da Flavio Manzoni, Che aveva già conquistato lo stesso titolo nel 2020200022 e 2023. Dietro al cavallino la Bugatti Tourbillon e la KIA EV3. Ma il team di design che meglio ha lavorato sull'intera gamma di prodotto è Renault, che secondo quanto detto dai giudici, ha intrapreso un percorso di rinnovamento audace, si potrebbe tradurre Renault Lucion, sia applicato ai modelli inediti sia quando reinterpreta in chiave contemporanea le icone del proprio passato per promuovere la mobilità elettrica R4R5. E tanto altro, insomma, tanto che subito dietro c'è proprio Dacia insieme a Hyundai e poi Cupra e Genesis al terzo posto. Chi invece ha saputo guardare meglio al futuro è Lotus, con la sua concept car Theory One. Il solo guardarla fa battere forte il cuore, scrivono i giudici, nella motivazione del premio dei migliori prototipi 2025. Sul podio anche DS con la sua SM tribù e poi a pari merito, BMW per Skytop, Jaguar per type 00 e ancora Renault per Emblema. .