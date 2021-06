Aston Martin DB5, rivive l'auto di 007 con tutti i gadget

Colore argento e con tutti i gadget di 007. Si presenta così la mitica Aston Martin DB5 Continuation Edition, l'auto di James Bond, nel film Goldfinger. "Ora faccia attenzione prego". Mr. Q, nel film, presentava l'auto a 007. Oggi è Alessandro Gino, general manager e proprietario del gruppo Gino, a mostrarla alla stampa. "Questa vettura, Goldfinger Edition, esemplare limitatissimo e destinato ad pubblico di collezionisti, molto facoltoso, possessori di vetture da collezione ma anche che amano giocare a amano oggetti molto particolari, come può essere questo". Il cuore dell'auto è un motore a sei cilindri in linea da 290 CV. Cambio manuale ZF a cinque velocità, con differenziale meccanico a slittamento limitato. La carrozzeria è in alluminio, combinata ad un telaio in acciaio. I gadget sono tutti funzionanti. Sono stati sviluppati dal premio Oscar Chris Corbould, supervisore degli effetti speciali delle avventure di 007. Dalle finte doppie mitragliatrici nella parte anteriore, fino ad un sistema di erogazioni di fumogeni sul retro. C'è anche la targa rotante e gli arieti da speronamento. Sulle ruote sono stati montati dei finti arpioni. È stato inserito inoltre un sistema di erogazione di chiazze d'olio e il lunotto posteriore è addirittura antiproiettile. All'interno poi la falsa mappa radar, con tanto di trekking. "Dentro l'abitacolo non poteva mancare la console, con tutti i pulsanti, per attivare i gadget e sentirsi come James Bond". L'auto, rigorosamente in edizione limitata, solo 28 esemplari e un costo di quasi 4 milioni di euro. Questa macchina farà sognare. Occhio a non schiacciare il bottone rosso. "Ah e perché?" "Perché staccherebbe questa sezione del tetto e catapulterebbe fuori dalla macchina il sedile del passeggero". "..lei scherza?" "Non scherzo mai nelle ore di lavoro, 007".