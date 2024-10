Carrera: IAC 2024, edizione straordinaria

"Questa edizione è assolutamente straordinaria perché abbiamo battuto qualsiasi record. Siamo sui 12mila partecipanti, 7mila e 500 hubs scientifici presentati. Abbiamo il 40% di studenti, 500 aziende che presentano più tanti appassionati che sono venuti qui a presentare le loro cose. Abbiamo il simulacro della Navicella Apollo 11, abbiamo il simulacro del primo satellite italiano. Poi come avete visto, ci hanno messo fuori la tuta axion prada. Quindi, assolutamente l'Italia è protagonista e poi abbiamo una zona italiana assolutamente fondamentale perché l'Italia ha più di 60-70 aziende che partecipano qui allo IAC che ovviamente per l'Italia è un grandissimo successo; sia sulla parte espositiva sia sulla parte di presentazioni scientifiche. Per me che sono un accedemico, è un grandissimo risultato perché il 15% considerando tutto il mondo è davvero un numero eccezionale".