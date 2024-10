Comparini: l'importanza dei dati e della sostenibilità

"C'è stata molta attenzione a cosa abbiamo proposto partendo dalla convergenza tra tecnologie spaziali e tecnologie digitali. Lo spazio genera una grandissima quantità di dati, ne vogliamo estrarre informazioni attraverso High Power Computing, Cloud, Artificial Intelligence. Tutte tecnologie che saranno molto importanti anche per le esplorazioni di ritorno sulla Luna. Immaginiamo un Data Center spaziale che è realtà magari tra pochi anni. Quindi devo dire siamo molto soddisfatti in tutte le dimensioni. L'altra cosa, il motto è stato Responsible Space for Sostenibility. Penso che dobbiamo cominciare a riflettere su come rendere sostenibile l'ambiente spaziale. Ad esempio, la rimozione dei detriti spaziali, tutte cose con le quali stiamo lavorando con delle missioni nazionali anche europee".