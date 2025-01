Countdown, Ercoli Finzi: io nella stanza dei bottoni

"Lei professoressa andrebbe nello spazio se ne avesse l'opportunità?" "Guardi, Io ho sempre pensato che non sono donna da spazio perché io soffro anche l'ascensore, quindi per me il viaggio in microgravità sarebbe una cosa tremenda. Quella che io trovo fantastica invece è stare nella stanza dei bottoni quando si fanno le manovre. E li in questo caso si vede veramente che accendendo opportunamente, grazie a seconda di quello che abbiamo deciso di fare, si vede il nostro veicolo che compie il suo viaggio orbitale lontano. E questo è bellissimo.".