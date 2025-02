Countdown, il ruolo dei satelliti nella difesa del Pianeta

"Da direttore dei programmi di osservazione della Terra, qual è il suo messaggio per i cittadini relativamente proprio al cambiamento climatico?" "Ma credo che sia un messaggio di responsabilità, un messaggio di preservare questo nostro pianeta, di cercare di mantenerlo al meglio e di usare le informazioni e i dati che abbiamo disponibili per capire gli sforzi che tutti noi facciamo come cittadini. Infatti, chiaramente, se facciamo degli sforzi a livello di sostenibilità, a livello di energie alternative, a livello di biodiversità, questi si possono vedere con elementi fattuali, elementi sopranazionali, elementi di informazione come sono i satelliti. E quindi capire anche la rilevanza strategica dello spazio e dei satelliti in questo contesto in cui tutti i cittadini, chiaramente, hanno un ruolo da giocare". .