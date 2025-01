Countdown, Parmitano: privati in orbita verso la Luna

"Luca, stiamo entrando in una nuova era spaziale? Stiamo democratizzando lo spazio?" "La liberalizzazione dell'accesso allo spazio sta portando interessanti sviluppi. Vedremo nei prossimi anni anche la collaborazione tra aziende private e grandi agenzie internazionali per la ripresa dell'esplorazione spaziale verso la Luna. E quindi sicuramente è un momento di grande rivoluzione, per certi aspetti di grande trasformazione. E come sempre siamo tutti in attesa di vedere quali saranno i risultati di questi cambiamenti.".