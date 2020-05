Cybersicurezza e analisi dati, accordo Acronis-AS Roma

In un periodo in cui le applicazioni sono sempre più online, i documenti sono tutti in cloud e tanti dipendenti lavorano fuori dall'ufficio, di aziende, grandi e piccole, hanno bisogno di sistemi di sicurezza molto avanzati. In quest'ottica, la società svizzera specializzata cyber protezioni, Acronis, ha firmato un accordo con la AS Roma per fornire soluzioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico nell'ottica di professare meglio i dati delle partite, ottimizzare il gioco e le operazioni di business e proteggere gli ambiti lavorativi più critici. Con Acronis Cyber Protect, dunque, la Roma potrà difendersi meglio dai cyber attacchi, dalla perdita dei dati grazie a sistemi continui di backup e ripristino e dal malware.