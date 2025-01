Deepseek, tra accuse e timori per la sicurezza

Gli Stati Uniti innovano. La Cina, copia l'Unione Europea, regolamenta questa battuta che da anni circola nel mondo. dell'innovazione sembra diventata il copione di questo nuovo atto della rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale. Da Washington arrivano infatti le prime accuse a Deepseek il modello di A I. con performance uguali se non superiori ai modelli concorrenti, ma realizzato con molte meno risorse. Le accuse sono quelle di aver utilizzato i modelli di Open AI, la società dietro a Chat G PT per realizzare R1, cioè la versione cinese che ha creato scompiglio nei mercati. A dirlo, parlando di prove sostanziali, è David Sax, che sul tema è Consigliere Speciale della Casa Bianca. Alle presunte violazioni dei termini di utilizzo si aggiungono poi altre preoccupazioni i funzionari statunitensi stanno infatti valutando le implicazioni per la sicurezza nazionale della app e secondo CNBC la Marina Militare ha inviato una mail al personale, intimando di non utilizzare il chatbot per quelli che vengono definiti potenziali problemi di sicurezza ed etici. Stessi timori che hanno spinto anche in Italia il Garante per la Privacy a chiedere informazioni alla società dietro a Deepseek l'Autorità vuole sapere quali siano i dati personali raccolti da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento e se siano conservati su server collocati in Cina. Il Garante, inoltre informa di aver chiesto alla società che tipo di informazioni vengano utilizzate per addestrare il sistema. Mentre si attende una risposta l'Europa a pochi giorni dall'entrata in vigore dei primi divieti delle AI act si interroga sul proprio ruolo: "L'avvento di Deepseek credo che sia un monito al fermarsi mai un'azienda piccola che con risorse limitate e con anche un numero di persone limitate ha ottenuto dei risultati grandi quanto i colossi. E questo io spero che possa succedere non solo in Cina ma in tutto il mondo, compreso in Europa. .