Apple rilascia l’ultima versione di iOS, la 14.5. Tra le novità, lo sblocco rapido anche con la mascherina. Ma non per tutti. È necessario avere al polso un Apple Watch con sistema operativo watchOS 7.4. Un’altra importante novità riguarda la privacy. Risponde al nome di “App Tracking Transparency," Trasparenza del Tracciamento. Permette di bloccare il tracciamento tra le applicazioni. Sono in arrivo anche nuove emoji, ben 217. Siri avrà una voce più realistica in Italiano. Viene introdotta la compatibilità con i controller di PlayStation 5 e Xbox Series X/S .