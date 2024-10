In occasione del Congresso Internazionale degli Astronauti che ha avuto luogo a Milano, siamo stati al Thales Alenia Space di Torino per vedere da vicino il modulo abitativo dell'Esa - l'agenzia spaziale europea - per la prossima stazione lunare Gateway. A spiegare come funziona è stato l’astronauta Luca Parmitano, che ha avuto modo di sperimentarlo.