La storia di BMW nel Motorsport è pronta a un nuovo capitolo, sta per debuttare il Campionato Monomarca M2 CS Racing Cup Italy, 16 auto in griglia, una per gli ospiti, 15 dai concessionari Italiani che hanno aderito, una stagione lunga sei tappe su circuiti storici, dall'Overture di Monza, la settimana prossima, al finale al Mugello in ottobre, in diretta su Sky Sport. Lo schema, di venerdì le libere poi due sessioni di qualifica da 15 minuti e quindi le due gare Sprint da 30 minuti più un giro una sabato e una domenica. Dopo 30.000 km di test la vettura è una M2 CS resa ready to race dalla casa madre bavarese, potenza 450 cavalli, emozioni garantite. Si comincia dall'Autodromo Nazionale di Monza il primo maggio, montepremi complessivo da 100.000 euro ma soprattutto un palcoscenico per giovani piloti, in un campionato monomarca la differenza la fanno loro.