Salone auto Parigi, tutte le novità elettriche e concept

Il Salone di Parigi resiste a eventi di crisi che hanno investito il settore delle fiere per auto, e dopo l'edizione 2022 un po' in sordina vede il ritorno di multi-marchi, anche se gran parte degli stand sono organizzati dalle filiali francesi. Marchi però che presentano anteprime mondiali e concept dell'auto che verrà. Renault continua col suo effetto vintage e dopo la R5 presenta la nuova R4 elettrica. Un piccolo Crossover da città con prezzi che non dovrebbero superare i 25 mila euro. Piace e molto il concept della prossima Twingo. Anche qui o ritorno al passato per un modello che dal 2026 dovrebbe costare sotto i 20 mila euro. Dacia invece presenta la Bigster, la versione extra large della Duster. Un SUV più alto, lungo e largo con motori Mild Hybrid a benzina e GPL e anche full Hybrid da 155 cavalli. Nel gruppo Stellantis ecco il model year 2025 dell'Alfa Romeo Tonale, che esternamente cambia poco o nulla e l'attesa versione ibrida della Junior. C'è spazio poi per le nuove Citroen C4 e C4X, per la versione elettrica della Peugeot 408 e per il terzo modello di Leapmotor joint venture cinese della galassia Tavares. Questo è il B10, nuovo Crossover globale. In casa Audi occhi puntati sul lancio mondiale della Q6 Sportback e-tron con una splendida linea da coupé e un CX che consente, secondo le stime della casa, di avere un'autonomia elettrica di oltre 600 km. Elettrico che domina anche nello stand Mini che completa la gamma con la sportività aggressiva della John Cooper Works, spinta da un motore elettrico è ora in grado di sviluppare fino a 261 cavalli di potenza, di una velocità massima di 200 km orari. Novità anche in casa Kia con l'anteprima Europea della EV3, il crossover compatto del marchio. "Arriva un modello, diciamo, più adatto per quelle che sono le caratteristiche dei mercati europei e soprattutto del mercato italiano. Quindi mantenendo quelle che sono le caratteristiche outstanding in termini di contenuti tecnologici, di prestazione, di capacità di ricarica però una vettura che dimensionalmente, una vettura di segmento B lunga 4,20 metri, quindi più adatto a quelle che sono le esigenze, diciamo, della famiglia italiana". In casa Volkswagen occhi puntati sulla Tayron, la grande SUV con 7 posti e motori ibridi e plugin ma senza rinunciare al diesel. E la Cina? Ecco BYD, che presenta la Sealion 7, il grande SUV che è l'ottavo veicolo lanciato in Europa dal colosso cinese.