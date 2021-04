Il 'Quaderno', ispirato al 'Libro delle cose importanti' che si vede più e più volte nella serie tv creata da Niccolò Ammaniti per Sky, è custodito nel capoluogo siciliano e scaricabile online. Un insieme di spunti e riflessioni su ciò che, per l'appunto, conta davvero per i protagonisti di 'Anna' e non solo.